ДТП с участием трех автомобилей произошло на внутренней стороне 104 километра МКАД. Об этом во вторник, 29 июля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
Экстренные службы работают на месте происшествия, информация о пострадавших уточняется.
Движение в районе аварии затруднено на два километра, водителям посоветовали выбирать пути объезда.
— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Ранее ДТП произошло в районе съезда № 26 на внешней стороне 26-го километра МКАД. В результате аварии движение транспортных средств парализовало на 1,2 километра.
До этого массовая авария с участием нескольких автомобилей произошла в районе остановки «Тайнинская» на МКАД. На место ДТП прибыли сотрудники оперативных служб.