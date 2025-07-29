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ДТП с участием трех автомобилей произошло на внутренней стороне 104 километра МКАД

ДТП с участием трех автомобилей произошло на внутренней стороне 104 километра МКАД. Об этом во вторник, 29 июля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

ДТП с участием трех автомобилей произошло на внутренней стороне 104 километра МКАД. Об этом во вторник, 29 июля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Экстренные службы работают на месте происшествия, информация о пострадавших уточняется.

Движение в районе аварии затруднено на два километра, водителям посоветовали выбирать пути объезда.

— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Ранее ДТП произошло в районе съезда № 26 на внешней стороне 26-го километра МКАД. В результате аварии движение транспортных средств парализовало на 1,2 километра.

До этого массовая авария с участием нескольких автомобилей произошла в районе остановки «Тайнинская» на МКАД. На место ДТП прибыли сотрудники оперативных служб.