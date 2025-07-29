Украинские дроны атаковали Россию: масштабный налёт, жертва в Сальске, поезда остановлены

Одновременно украинская сторона нанесла удары по Донецку. По словам очевидцев, взрывы начались около одиннадцати вечера, и наиболее серьёзно пострадал Куйбышевский район, где вспыхнул крупный пожар. В Киевском районе один из дронов врезался в многоквартирный дом. Есть сообщения о повреждении важного энергетического объекта — электроподстанции. В результате обстрела часть Донецка, а также Макеевка и Ясиноватая остались без электроснабжения. По имеющимся данным, более 150 тысяч абонентов оказались без света. Информации о пострадавших не поступало.