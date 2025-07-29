Украинские дроны атаковали Россию: масштабный налёт, жертва в Сальске, поезда остановлены

Минувшей ночью на территории Российской Федерации была зафиксирована одна из самых масштабных за последние дни атак с применением беспилотников. По сообщению Министерства обороны, системам ПВО удалось перехватить и уничтожить 74 украинских БПЛА самолётного типа. Наибольшее количество аппаратов — 43 единицы — было сбито в воздушном пространстве Брянской области. Ещё 22 дрона были ликвидированы над Ростовской областью, шесть — в Калужской, два — в Смоленской и один — в Ленинградской.
На территории Ростовской области падение одного из беспилотников привело к целой череде инцидентов. В Каменском районе произошло возгорание сухостоя в поле, на место оперативно выехали службы быстрого реагирования. В Сальске удар пришёлся на жилой сектор: в одном из частных домов повреждена кровля и выбиты окна. Кроме того, в районе железнодорожной станции Сальск возник пожар. Повреждено остекление двух вагонов поезда Новокузнецк-Кисловодск, пассажиров эвакуировали. Загорелась цистерна грузового состава, к месту направлен пожарный поезд.
На месте происшествий работают 45 специалистов и 12 единиц техники. Тем не менее в Сальске, на улице Островского, беспилотник задел легковой автомобиль. Находившийся внутри водитель погиб, его личность устанавливается. В результате инцидента движение девяти пассажирских поездов было приостановлено. Проводники оказывают помощь людям, ожидающим отправления.
Одновременно украинская сторона нанесла удары по Донецку. По словам очевидцев, взрывы начались около одиннадцати вечера, и наиболее серьёзно пострадал Куйбышевский район, где вспыхнул крупный пожар. В Киевском районе один из дронов врезался в многоквартирный дом. Есть сообщения о повреждении важного энергетического объекта — электроподстанции. В результате обстрела часть Донецка, а также Макеевка и Ясиноватая остались без электроснабжения. По имеющимся данным, более 150 тысяч абонентов оказались без света. Информации о пострадавших не поступало.
Ещё один беспилотник был сбит в Кингисеппском районе Ленинградской области. Жители рассказали, что около половины четвёртого утра был слышен звук пролетающего БПЛА, за которым последовали два мощных взрыва. В небе была видна яркая вспышка. По предварительной информации, разрушений и жертв на земле не зафиксировано. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ранее сообщил, что в регионе была объявлена тревога из-за угрозы атаки.
В ответ на эту масштабную провокацию российские дроны-камикадзе «Герань» нанесли ответные удары по целям в Харьковской, Николаевской и Одесской областях.