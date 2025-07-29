«Одна из самых сильных»: жители Ростовской области испугались ночной атаки ВСУ по региону

Один из местных рассказал, что видел в небе четыре пролетающих друг за другом беспилотника.
В ночь на 29 июля ВСУ атаковали Ростовскую область беспилотниками. В результате обломки БПЛА повредили ж/д станцию в Сальске и электроподстанцию в поселке Орловский. Местные жители заявили, что это была одна из самых сильных атак на регион. В некоторых районах люди всю ночь не спали, так как было «безумно страшно». Подробнее о последствиях и реакции очевидцев — в материале URA.RU.
«Всю ночь не спали».
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Пользователь с ником UwUqg написал, что этой ночью была одна из самых сильных атак на регион. По его словам, в Каменске-Шахтинском люди всю ночь из-за этого не спали.
«Прям дух захватывало».
Другой местный житель написал, что у него «прям дух захватывало» во время работы ПВО. Он похвалил ребят, которые сбивали БПЛА. «Наши мальчики-лучшие, береги их матерь божья, всех наших мальчиков, защитников», — написал очевидец.
«Было безумно страшно, весь дом трясло».
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Некоторые также писали, что в момент прилета БПЛА по железной дороге очень сильно трясло дом. По словам местной жительницы Натальи, которая живет напротив ж/д моста, ей было «безумно страшно» в этот момент, так как ее «дом ходил ходуном». Она рассказала, что вместе с детьми уехала в Кучерду. По ее словам, дорогу в данный момент перекрыли. Другие очевидцы отмечают, что обломки БПЛА «по ощущениям» упали возле их домов.
«Поочередно четыре штуки пролетело».
Один из местных также рассказал, что видел, как четыре беспилотника поочередно пролетели в сторону Сальска. По его словам, он даже «немного испугался».
Остальные реакции.
Кто-то из очевидцев кратко прокомментировал ночную атаку: «Снова летят. Ужас». Другой добавил: «Что-то упало, начался пожар». Некоторые же более эмоционально отреагировали на произошедшее: «Офигеть, летают БПЛА». А один из пользователей просто написал: «Какой кошмар».