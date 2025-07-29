Жертвами страшного бедствия в столице дружественной России страны стали десятки человек

Наводнения обрушились на Поднебесную: в Пекине погибло более 30 человек. Власти переселили 80 000 жителей из столицы Китая после того, как в некоторых районах выпало до 543 мм осадков.
Более 30 человек погибли в результате проливных дождей и наводнений в Пекине и соседнем регионе, сообщают государственные СМИ, еще десятки тысяч были эвакуированы из столицы Китая.
Государственная телекомпания CCTV сообщила, что по состоянию на полночь понедельника в сильно пострадавшем пекинском районе Миюнь погибли 28 человек, а еще двое — в районе Яньцин. Оба района находятся на окраинах мегаполиса, вдали от центра города, отмечает The Guardian.
В понедельник в результате схода оползня в соседней провинции Хэбэй погибли четыре человека, еще восемь числятся пропавшими без вести.
Проливные дожди начались в выходные и усилились в Пекине и прилегающих провинциях в понедельник, в северных районах столицы выпало до 543,4 мм осадков, сообщает агентство Синьхуа.
Из-за ливней в Пекине были эвакуированы 80 322 жителя, сообщает агентство Синьхуа. Дороги и инфраструктура связи были повреждены, и по состоянию на полночь понедельника 136 деревень остались без электричества.
Поздно вечером в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин отдал приказ о проведении «тотальных» поисково-спасательных работ, чтобы свести к минимуму жертвы. Премьер-министр Китая Ли Цян заявил, что в Миюне были зафиксированы «значительные жертвы», сообщают государственные СМИ.
В понедельник Пекин объявил самый высокий уровень предупреждения о дождях и наводнениях, посоветовав жителям не покидать свои дома.
Власти сбросили воду из водохранилища в округе Миюнь, уровень которого достиг самого высокого уровня с момента его постройки в 1959 году. Власти предупредили людей держаться подальше от рек, расположенных ниже по течению, поскольку уровень воды в реках поднялся, а также прогнозируются более сильные дожди. По состоянию на утро вторника, в водохранилище Миюнь, крупнейшее на севере Китая, попало более 730 миллионов кубометров воды.
Сильное наводнение смыло автомобили и повалило столбы электропередач в Миюне, который граничит с уездом Луаньпин провинции Хэбэй.
В городе Тайшитун, расположенном примерно в 100 км к северо-востоку от центра Пекина, грудами лежали вырванные с корнем деревья. Улицы были залиты водой, а на стенах виднелись следы грязи.
«Наводнение нахлынуло просто так, быстро и внезапно. В мгновение ока это место стало заполняться водой», — рассказывает Чжуан Желинь, который вместе со своей семьей расчищал от грязи территорию их магазина строительных материалов.
В понедельник вечером власти Пекина начали экстренное реагирование на чрезвычайные ситуации на высшем уровне, приказав людям оставаться внутри, закрыв школы, приостановив строительные работы и прекратив туризм на открытом воздухе и другие виды деятельности до тех пор, пока не будут отменены меры реагирования.
Самый сильный дождь в Пекине ожидался рано утром во вторник, в некоторых районах прогнозировалось выпадение до 30 сантиметров осадков, отмечает The Guardian.
В 2023 году Пекин пострадал от сильнейших наводнений, в результате которых погибли десятки человек и 1 миллион был вынужден покинуть свои дома. Наибольший ущерб был нанесен соседнему со столицей Хэбэю. Власти подверглись критике за строительство «рва» вокруг столицы, что усилило наводнение в Хэбэе, напоминает The Guardian.
В заявлении центрального правительства говорится, что оно направило в Хэбэй 50 млн юаней (около 7 млн долларов) и направило группу экстренного реагирования высокого уровня для оказания помощи пострадавшим районам.
Антропогенное изменение климата усугубляет экстремальные погодные условия по всему миру, приводя к более частым и смертоносным бедствиям — от аномальной жары до наводнений и лесных пожаров, указывает The Guardian. По крайней мере, дюжина самых серьезных событий последнего десятилетия были бы практически невозможны без глобального потепления, вызванного деятельностью человека.