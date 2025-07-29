Жертвами страшного бедствия в столице дружественной России страны стали десятки человек

Власти сбросили воду из водохранилища в округе Миюнь, уровень которого достиг самого высокого уровня с момента его постройки в 1959 году. Власти предупредили людей держаться подальше от рек, расположенных ниже по течению, поскольку уровень воды в реках поднялся, а также прогнозируются более сильные дожди. По состоянию на утро вторника, в водохранилище Миюнь, крупнейшее на севере Китая, попало более 730 миллионов кубометров воды.