В Ростовской области в ДТП с грузовиком погибли четыре человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл — РИА Новости. Четыре человека погибли и шесть пострадали в ДТП с грузовиком, фургоном и легковыми автомобилями на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе Ростовской области, на месте происшествия организовано реверсивное движение, сообщает ГУМВД РФ по региону.
Авария произошла во вторник рано утром на 1025+700 километре трассы «Дон». По предварительным данным, водитель грузовика Mercedes Actros с полуприцепом-цистерной наехал на барьер, опрокинулся и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Peugeot Boxer, Volkswagen Passat и Lada Vesta.
«На месте погибло 4 человека: водитель грузового автомобиля Mercedes; водитель с двумя пассажирами, среди которых один несовершеннолетний, автомобиля Volkswagen», — говорится в сообщении.
В больницу были доставлены шесть пострадавших: водитель автомобиля Peugeot, водитель и четыре пассажира автомобиля Lada, среди которых двое несовершеннолетних.
Трасса в направлении с юга на север была перекрыта. На месте ДТП организовано реверсивное движение.