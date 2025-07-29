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В Ростовской области в ДТП с грузовиком погибли четыре человека

В Ростовской области в ДТП с грузовиком на трассе М-4 «Дон» погибли 4 человека.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл — РИА Новости. Четыре человека погибли и шесть пострадали в ДТП с грузовиком, фургоном и легковыми автомобилями на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе Ростовской области, на месте происшествия организовано реверсивное движение, сообщает ГУМВД РФ по региону.

Авария произошла во вторник рано утром на 1025+700 километре трассы «Дон». По предварительным данным, водитель грузовика Mercedes Actros с полуприцепом-цистерной наехал на барьер, опрокинулся и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Peugeot Boxer, Volkswagen Passat и Lada Vesta.

«На месте погибло 4 человека: водитель грузового автомобиля Mercedes; водитель с двумя пассажирами, среди которых один несовершеннолетний, автомобиля Volkswagen», — говорится в сообщении.

В больницу были доставлены шесть пострадавших: водитель автомобиля Peugeot, водитель и четыре пассажира автомобиля Lada, среди которых двое несовершеннолетних.

Трасса в направлении с юга на север была перекрыта. На месте ДТП организовано реверсивное движение.