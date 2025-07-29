В Ростовской области в ДТП с грузовиком погибли четыре человека

Авария произошла во вторник рано утром на 1025+700 километре трассы «Дон». По предварительным данным, водитель грузовика Mercedes Actros с полуприцепом-цистерной наехал на барьер, опрокинулся и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Peugeot Boxer, Volkswagen Passat и Lada Vesta.