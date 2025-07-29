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В Самарской области директор фирмы задолжал 28 млн рублей

В Новокуйбышевске привлекли к ответственности директора фирмы.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Новокуйбышевске судебным приставам передали исполнительное производство о взыскании задолженности. Директор фирмы не выплатил 28 млн рублей, сообщают в ГУФССП России по Самарской области.

Мужчину предупредили о запрете сдачи арестованных зданий в аренду, но он не послушал сотрудников правоохранительных органов и продолжил незаконно получать прибыль. Средства директор фирмы скрывал, чтобы не погашать задолженность. В отношении горожанина завели несколько уголовных дел.

Суд рассмотрел материалы дела и признал директора организации виновным. Его оштрафовали еще на 80 тысяч рублей. Неуплата задолженности может привести к лишению свободы.