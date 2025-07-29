Двое детей погибли, трое — ранены при наезде баржи на парусную лодку в США

Двое детей, семи и тринадцати лет, погибли, еще трое — получили ранения в результате наезда грузового судна на парусную лодку в заливе Бискейн недалеко от Майами-Бич, передает телеканал WSVN со ссылкой на пожарно-спасательная службу.
«Двое из этих детей, в возрасте 7 и 13 лет, были доставлены в больницу мертвыми, в то время как двое других, в возрасте 8 и 11 лет, остаются в критическом состоянии», — говорится в материале.
Уточняется, что с детьми плавал 19-летний вожатый, он тоже доставлен в медицинское учреждение.
«Я видел, как все происходило, они все просто улетели с лодки. Двое из них были найдены быстро, а троих — искали при помощи вертолетов и лодок», — рассказал телеканалу студент Энцо Пиффар.
По данным спасателей, сам парусник пока остается под баржей.
Ранее при стрельбе в небоскрёбе на Манхэттене погибли пять человек.