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Двое детей погибли, трое — ранены при наезде баржи на парусную лодку в США

На парусной лодке с детьми находился вожатый.

Двое детей, семи и тринадцати лет, погибли, еще трое — получили ранения в результате наезда грузового судна на парусную лодку в заливе Бискейн недалеко от Майами-Бич, передает телеканал WSVN со ссылкой на пожарно-спасательная службу.

«Двое из этих детей, в возрасте 7 и 13 лет, были доставлены в больницу мертвыми, в то время как двое других, в возрасте 8 и 11 лет, остаются в критическом состоянии», — говорится в материале.

Уточняется, что с детьми плавал 19-летний вожатый, он тоже доставлен в медицинское учреждение.

«Я видел, как все происходило, они все просто улетели с лодки. Двое из них были найдены быстро, а троих — искали при помощи вертолетов и лодок», — рассказал телеканалу студент Энцо Пиффар.

По данным спасателей, сам парусник пока остается под баржей.

Ранее при стрельбе в небоскрёбе на Манхэттене погибли пять человек.