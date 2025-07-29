Вырвал листы из уголовного дела: прикамец привлечен к ответственности за препятствие правосудию

Мужчина являлся обвиняемым по делу о действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. В ходе ознакомления с материалами уголовного дела гражданин на глазах у секретаря судебного заседания вырвал из документов несколько листов и как ни в чем не бывало положил их к себе в карман.