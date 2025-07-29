Вырвал листы из уголовного дела: прикамец привлечен к ответственности за препятствие правосудию

Согласно действующему законодательству, дознаватели Федеральной службы судебных приставов расследуют дела, связанные с вмешательством граждан в деятельность по осуществлению правосудия. Именно такое правонарушение совершил один из жителей Прикамья.
Мужчина являлся обвиняемым по делу о действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. В ходе ознакомления с материалами уголовного дела гражданин на глазах у секретаря судебного заседания вырвал из документов несколько листов и как ни в чем не бывало положил их к себе в карман.
Нарушитель был привлечен к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 294 УК РФ за воспрепятствование осуществлению правосудия. Преступник отказался давать показания, но его незаконные действия подтверждались показаниями свидетелей. В данный момент уголовное дело передано в суд для судебного разбирательства.