В Крыму спасли четырех сапбордистов, которых унесло за километр от берега

В Крыму были спасены четверо любителей сапбординга, которых чуть не унесло в открытое море. Подробности случившегося сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
В селе Семеновка трое несовершеннолетних и один взрослый плавали на сапбордах, но в какой-то момент их начало уносить в море, и им потребовалась помощь, чтобы вернуться обратно.
На помощь пришли спасатели. Сотрудники Ленинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» быстро прибыли на место и через километр от берега нашли пострадавших и доставили их на лодке к берегу. Медицинская помощь не потребовалась.
Спасатели также провели беседу с пловцами о правилах безопасности на воде и использовании водных развлечений.