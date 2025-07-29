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В Крыму спасли четырех сапбордистов, которых унесло за километр от берега

Четверых сапбордистов чуть не унесло в море в Ленинском районе.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: МЧС Крыма

В Крыму были спасены четверо любителей сапбординга, которых чуть не унесло в открытое море. Подробности случившегося сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В селе Семеновка трое несовершеннолетних и один взрослый плавали на сапбордах, но в какой-то момент их начало уносить в море, и им потребовалась помощь, чтобы вернуться обратно.

На помощь пришли спасатели. Сотрудники Ленинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» быстро прибыли на место и через километр от берега нашли пострадавших и доставили их на лодке к берегу. Медицинская помощь не потребовалась.

Спасатели также провели беседу с пловцами о правилах безопасности на воде и использовании водных развлечений.