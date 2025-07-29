Задержки, отмены, хаос: что происходит в российских аэропортах 29 июля

Утром 29 июля продолжаются масштабные задержки в аэропортах из-за проблем «Аэрофлота».
Аэропорты страны продолжают испытывать последствия масштабного сбоя у «Аэрофлота» 28 июля. Многие рейсы задерживаются на семь часов и более, сотни пассажиров остаются в ожидании вылета, десятки рейсов отменены. Коллапс затронул и Сибирь — более тысячи пассажиров «застряли» в аэропортах Новосибирска, Красноярска, Омска и других крупных городах региона. URA.RU подготовил актуальный обзор ситуации на 8 утра по московскому времени 29 июля в крупнейших аэропортах России.
Что за сбой произошел у «Аэрофлота» 28 июля.
Утром 28 июля в московском аэропорту Шереметьево произошел серьезный сбой в работе сервисов «Аэрофлота». Из-за этого десятки рейсов задержались или были отменены, что вызвало большие очереди на выходе из аэропорта. По данным пресс-службы авиакомпании, причина — технические неполадки в информационных системах перевозчика.
Сотни пассажиров, чьи рейсы отменили или перенесли, провели в терминалах по несколько часов. Некоторые решили покинуть аэропорт, но на выходах собрались длинные очереди. «Аэрофлот» предупредил пассажиров о возможных изменениях и порекомендовал постоянно проверять информацию на табло и слушать объявления в терминалах.
Что известно о задержках рейсов в сибирских аэропортах 29 июля.
Более тысячи пассажиров, в том числе десятки детей, застряли в аэропортах Сибири — большинство рейсов задержаны из-за сбоев в расписании «Аэрофлота», сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура в телеграм-канале. Информация актуальна на 7 утра по мск. Вот, где наблюдаются задержки.
Новосибирск (им. А. И. Покрышкина): Из-за позднего прибытия самолета задержаны рейсы «Аэрофлота» в Санкт-Петербург и Бангкок. В зале ожидания находятся более 300 человек, из них 14 детей. На первом этаже аэропорта с 10:30 работает мобильная приемная транспортной прокуратуры. Кемерово (им. А. А. Леонова): Задержан вылет рейса «Аэрофлота» в Москву. Вылета ждут 275 пассажиров, среди них 30 детей. Красноярск (им. Д. А. Хворостовского): Рейс «Победы» в Москву отложен по техническим причинам. В зале находятся 192 пассажира. Новокузнецк (Спиченково, им. Б. В. Волынова): Рейс «Аэрофлота» в Москву задержан из-за непогоды. Вылета ожидают 160 человек, в том числе 10 детей. Омск (им. Д. М. Карбышева): Опаздывает самолет «Аэрофлота» в Москву — вылет откладывается. В ожидании — 141 пассажир.
Прокуратура Кемеровской, Красноярской, Новокузнецкой, Новосибирской и Омской областей контролирует соблюдение прав пассажиров и проверяет, предоставлены ли им все положенные услуги в условиях задержки.
Где задерживаются рейсы 28 июля (по состоянию на 8 утра).
Москва: Домодедово.
В московском аэропорту Домодедово утром 29 июля вылеты проходят в штатном режиме — за исключением одного рейса. По данным на 8:00, задержан только вылет в Батуми. А вот с прилетами ситуация сложнее: на утро задержаны 21 рейс. Среди них — самолеты из Шарм-эль-Шейха, Ташкента, Батуми, Казани, Антальи, Шарджи, Сочи, Еревана, Оша, Тель-Авива, Адис-Абебы, Кургана, Куляба и Горно-Алтайска.
Москва: Шереметьево.
В столичном аэропорту Шереметьево ситуация с рейсами утром 29 июля — почти критическая. По состоянию на 08:00 отменены вылеты в Уфу, Алматы, Минск, Челябинск, Новосибирск, Екатеринбург, Орск, Махачкалу и другие города. Задержаны вылеты в Белград, Калининград, Челябинск, Минеральные Воды, Доху, Сочи, Хургаду, Дубай, Санкт-Петербург, Анталью, Махачкалу и другие направления. Всего 25 рейсов на вылет идут с опозданием.
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Прилеты — еще хуже. На табло — сплошь «ожидается». Задерживаются рейсы из Стамбула, Нижнего Новгорода, Антальи, Бодрума, Астрахани, Минеральных Вод, Каира, Белграда, а также Барнаула, Тюмени, Новосибирска, Магнитогорска, Калининграда и Екатеринбурга.
Многие рейсы отстают от графика на пять часов и больше, особенно у «Аэрофлота» — почти каждый второй прилет с задержкой. Всего задержано 125 прилетов. Пассажирам рекомендуют проверять статус своих рейсов на официальных сайтах авиакомпаний и табло аэропорта, прежде чем ехать в терминал.
Москва: Внуково.
Во Внуково — 7 задержек вылетов и 21 задержка прилетов. Среди задержанных прилетов — рейсы из Санкт-Петербурга, Баку, Певека, Сочи, Ульяновска, Тюмени, Перми, Еревана, Шарм-эль-Шейха, Тбилиси, Калининграда и Антальи. Что касается вылетов — с опозданием отправляются рейсы в Анталью, Стамбул, Ульяновск, Санкт-Петербург, Самарканд. Один рейс — в Баку — отменен. Пассажирам рекомендуют следить за актуальной информацией на табло аэропортов и сайтах авиакомпаний.
Санкт-Петербург.
В петербургском аэропорту Пулково 29 июля наблюдаются массовые сбои в расписании. Отменены рейсы в Уфу, Алматы, Минск, Челябинск, Ереван, Новосибирск, Екатеринбург, Орск и другие города. Вылеты по этим направлениям были запланированы в течение дня, но полностью сняты с табло.
Также фиксируются многочисленные задержки. Среди задержанных вылетов — рейсы в Белград, Челябинск, Касабланку, Доху, Минеральные Воды, Сочи, Хургаду, Махачкалу, Дубай, Калининград, Санкт-Петербург, Анталью и другие направления.
Похожая ситуация и с прилетами: к текущему моменту 125 рейсов прибыли с опозданием или еще ожидаются. В списке — Стамбул (в том числе с сильной задержкой), Нижний Новгород, Анталья, Бодрум, Белград, Дубай, Минводы, Астрахань, Каир, Иркутск, Калининград, Даламан. Задержано также около 25 вылетов. По наблюдениям, большинство проблем связано с рейсами авиакомпании «Аэрофлот».
Сочи.
В аэропорту Сочи утром 29 июля фиксируются массовые задержки рейсов. По данным онлайн-табло, на 8:00 были перенесены или вылетели с опозданием рейсы в Тбилиси, Курган, Москву, Надым, Челябинск, Нарьян-Мар, Анталью, Киров и Батуми — всего 15 задержанных вылетов.
С прилетами ситуация еще сложнее. Не вовремя прибыли или опаздывают рейсы из Ульяновска, Батуми, Нижнекамска, Тбилиси, Москвы, Санкт-Петербурга, Тель-Авива, Хургады, Магнитогорска, Тюмени, Екатеринбурга, Челябинска и снова Москвы. Всего на этот час зафиксировано 35 задержек прилета. Пассажиров просят следить за изменениями в расписании на сайте аэропорта или онлайн-табло.
Новосибирск.
В новосибирском аэропорту «Толмачево» утром 29 июля задержаны вылеты трех рейсов и прилеты 14 самолетов. Среди них — рейсы из Москвы, Сочи, Дубая, Иркутска, Якутска, Хабаровска, Читы и Братска. Несколько вылетов отменены, особенно в направлении Москвы — в том числе рейсы «Аэрофлота». Некоторые авиакомпании сменили терминалы вылета. Также задерживаются вылеты в Ереван, Худжанд и Казань.
Пассажиры рейсов «Аэрофлота» в Санкт-Петербург и Бангкок (более 300 человек, включая 14 детей) пока ждут вылета. На первом этаже аэровокзала с 10:30 работает мобильная приемная транспортной прокуратуры. Ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров. Информация актуальна на 7:00 мск.
Екатеринбург.
Много отмененных рейсов «Аэрофлота», особенно в Москву. Задержан рейс в Душанбе, отменен рейс в Самару. Всего — одна задержка вылета.
С прилетами ситуация сложнее: массовые задержки в рейсах из Оренбурга, Ульяновска, Еревана, Москвы, Калининграда, Антальи, Сочи, Минеральных вод, Санкт-Петербурга, Худжанда и Новосибирска. Часто меняются терминалы — это создает путаницу для пассажиров. Всего на данный момент зарегистрировано 24 задержки прилетов.
Что известно об атаке беспилотников 29 июля.
29 июля минобороны РФ сообщило о масштабной атаке украинских беспилотников. В течение ночи средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 74 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
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Распределение по регионам:
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