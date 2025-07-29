Задержки, отмены, хаос: что происходит в российских аэропортах 29 июля

Новосибирск (им. А. И. Покрышкина): Из-за позднего прибытия самолета задержаны рейсы «Аэрофлота» в Санкт-Петербург и Бангкок. В зале ожидания находятся более 300 человек, из них 14 детей. На первом этаже аэропорта с 10:30 работает мобильная приемная транспортной прокуратуры. Кемерово (им. А. А. Леонова): Задержан вылет рейса «Аэрофлота» в Москву. Вылета ждут 275 пассажиров, среди них 30 детей. Красноярск (им. Д. А. Хворостовского): Рейс «Победы» в Москву отложен по техническим причинам. В зале находятся 192 пассажира. Новокузнецк (Спиченково, им. Б. В. Волынова): Рейс «Аэрофлота» в Москву задержан из-за непогоды. Вылета ожидают 160 человек, в том числе 10 детей. Омск (им. Д. М. Карбышева): Опаздывает самолет «Аэрофлота» в Москву — вылет откладывается. В ожидании — 141 пассажир.