В Башкирии убийца спрятал труп знакомого в сарае и сбежал

Кармаскалинский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя по статье «убийство».
По данным пресс-службы прокуратуры РБ, мужчина около двух лет проживал у своего знакомого в деревне Сарсаз. В мае 2025 года в ночное время между ним и хозяином дома во время застолья произошел конфликт.
Испытывая личные неприязненные отношения, он избил своего оппонента руками и ногами. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался. На утро злоумышленник переместил труп в сарай и скрылся с места преступления. Спустя почти неделю он был задержан на трассе Уфа — Оренбург около садового товарищества.
«Обвиняемый приобретал продукты питания, за это хозяин дома, имевший заболевание опорно-двигательного аппарата, предоставлял ему жилье, — добавили в пресс-службе СУ СКР по РБ. — В мае мужчины поссорились на почве того, что хозяин жилища стал выгонять гостя. В ответ на это фигурант нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами по голове и другим частям тела. От полученных травм потерпевший скончался. Преступник спрятал тело и сбежал. На следующее утро домой пришел брат погибшего и, не обнаружив родственника, обратился в полицию. Правоохранители нашли тело убитого мужчины. Спустя несколько дней фигурант был задержан в одном из садовых товариществ Кармаскалинского района».
Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.