В Башкирии убийца спрятал труп знакомого в сарае и сбежал

«Обвиняемый приобретал продукты питания, за это хозяин дома, имевший заболевание опорно-двигательного аппарата, предоставлял ему жилье, — добавили в пресс-службе СУ СКР по РБ. — В мае мужчины поссорились на почве того, что хозяин жилища стал выгонять гостя. В ответ на это фигурант нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами по голове и другим частям тела. От полученных травм потерпевший скончался. Преступник спрятал тело и сбежал. На следующее утро домой пришел брат погибшего и, не обнаружив родственника, обратился в полицию. Правоохранители нашли тело убитого мужчины. Спустя несколько дней фигурант был задержан в одном из садовых товариществ Кармаскалинского района».