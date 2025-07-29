Подростки, которые подожгли лес в Забайкалье, помещены под стражу

Следственными органами СК России по Забайкальскому краю заведено уголовное дело против двух 16-летних подростков. Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Об этом КП-Иркутск рассказали в СУ СК России.
— По версии следствия, в июне 2025 года один из подростков с помощью мессенджера вступил в переписку с неустановленным на данный момент лицом, предположительно находящимся на территории Украины, которое склонило несовершеннолетнего к поджогу лесного массива за обещанное денежное вознаграждение в размере 80 тысяч рублей, — рассказывают следователи.
Подросток рассказал о своих планах приятелю, который согласился участвовать в преступлении. Ребята заранее приобрели зажигалки и приехали в район поселка Атамановка Читинского округа. Там они подожгли сухую траву и хвою, что привело к крупному лесному пожару. Ущерб от него оценивается в более 300 миллионов рублей. Подростки записали свои действия на камеру телефона и отправили отчет «куратору», но обещанное вознаграждение не получили.
Причастность подростков была установлена в ходе совместной работы оперативных сотрудников полиции и ФСБ. По ходатайству органов следствия судом они заключены под стражу.