Подростки, которые подожгли лес в Забайкалье, помещены под стражу

Подросток рассказал о своих планах приятелю, который согласился участвовать в преступлении. Ребята заранее приобрели зажигалки и приехали в район поселка Атамановка Читинского округа. Там они подожгли сухую траву и хвою, что привело к крупному лесному пожару. Ущерб от него оценивается в более 300 миллионов рублей. Подростки записали свои действия на камеру телефона и отправили отчет «куратору», но обещанное вознаграждение не получили.