Четыре человека погибли в жуткой аварии с грузовиком под Ростовом. Видео

Шесть человек пострадали в результате ДТП под Ростовом (архивное фото).
Под Ростовом, на трассе М4 Дон в Аксайском районе, погибли четыре человека в результате ДТП легковых авто и грузовика. Об этом сообщили в полиции Ростовской области.
«На месте погибло 4 человека: водитель грузового автомобиля “Мерседес”; водитель с двумя пассажирами, среди которых один несовершеннолетний, автомобиля “Фольксваген”», — говорится в telegram-канале донской полиции. По данным ведомства, водитель грузового автомобиля «Мерседес Актрос» наехал на барьерное ограждение, опрокинулся и столкнулся с «Пежо Боксер», «Фольксваген Пассат» и «Лада Веста». В результате четыре человека погибли и шесть пострадали, они доставлены в больницу.
Участок дороги, где произошла авария, с юга на север сейчас перекрыт. На месте работает следственно-оперативная служба, которая выясняет обстоятельства произошедшего. Для водителей организован объезд по автодороге «Новочеркасск — Каменоломни».