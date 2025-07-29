Четыре человека погибли в жуткой аварии с грузовиком под Ростовом. Видео

«На месте погибло 4 человека: водитель грузового автомобиля “Мерседес”; водитель с двумя пассажирами, среди которых один несовершеннолетний, автомобиля “Фольксваген”», — говорится в telegram-канале донской полиции. По данным ведомства, водитель грузового автомобиля «Мерседес Актрос» наехал на барьерное ограждение, опрокинулся и столкнулся с «Пежо Боксер», «Фольксваген Пассат» и «Лада Веста». В результате четыре человека погибли и шесть пострадали, они доставлены в больницу.