В Омске четырехлетняя девочка выпала из окна первого этажа

Прокуратура Омской области напоминает родителям о необходимости соблюдения правил безопасности. Важно не оставлять детей без присмотра в помещениях, где окно открыто. Также следует помнить, что москитная сетка не способна удержать ребенка и не является надежной защитой от падения. Кроме того, родителям рекомендуется следить, чтобы мебель и другие предметы не находились рядом с окнами, поскольку это может позволить малышу самостоятельно залезть на подоконник.