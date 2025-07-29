В Омске четырехлетняя девочка выпала из окна первого этажа

Вчера вечером в Омске произошел несчастный случай — из окна квартиры на первом этаже жилого дома по улице 1-я Станционная выпала четырехлетняя девочка. По предварительным данным, ребенок оперся на москитную сетку и выпал из окна кухни. В момент происшествия мама девочки находилась рядом, готовя ужин. Увидев, что дочь упала, она немедленно вызвала бригаду скорой медицинской помощи.
С травмами различной степени тяжести девочка была госпитализирована. К счастью, ее состояние оценивается как удовлетворительное, и угрозы для жизни нет. Семья характеризуется положительно, находится вне зоны социального риска и на учете не состоит.
Прокуратура Ленинского округа города Омска взяла ситуацию под контроль, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Также ведётся процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся под пристальным вниманием надзорных органов.
Прокуратура Омской области напоминает родителям о необходимости соблюдения правил безопасности. Важно не оставлять детей без присмотра в помещениях, где окно открыто. Также следует помнить, что москитная сетка не способна удержать ребенка и не является надежной защитой от падения. Кроме того, родителям рекомендуется следить, чтобы мебель и другие предметы не находились рядом с окнами, поскольку это может позволить малышу самостоятельно залезть на подоконник.