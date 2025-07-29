В ДТП с грузовиком погибли четыре человека

На трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе (Ростовская область) в ДТП с грузовиком, фургоном и легковыми автомобилями четыре человека погибли и шесть пострадали, информирует ГУМВД РФ по региону. На месте происшествия организовано реверсивное движение.