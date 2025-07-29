В ДТП с грузовиком погибли четыре человека

На трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе (Ростовская область) в ДТП с грузовиком, фургоном и легковыми автомобилями четыре человека погибли и шесть пострадали, информирует ГУМВД РФ по региону. На месте происшествия организовано реверсивное движение.
Авария произошла рано утром. Водитель грузовика Mercedes Actros с полуприцепом-цистерной, по предварительным данным, наехал на барьер, опрокинулся и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Passat, Peugeot Boxer и Lada Vesta.
На месте погибли четыре человека: водитель грузовика, водитель с двумя пассажирами (среди которых один несовершеннолетний) автомобиля Volkswagen.
В больницу были доставлены 6 пострадавших: водитель Peugeot, водитель и четыре пассажира автомобиля Lada (среди них двое несовершеннолетних).
На месте ДТП организовано реверсивное движение.