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В Ростовской области устранили пожар на электроподстанции после атаки БПЛА

В Орловском районе под Ростовом потушили пожар на подстанции после атаки БПЛА.

Источник: © РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл — РИА Новости. Пожар на электроподстанции в Орловском районе Ростовской области, возникший после атаки БПЛА, ликвидирован, сообщил глава района Юрий Харенко.

Ранее врио губернатора области Юрий Слюсарь проинформировал о ночной атаке БПЛА на ряд городов и районов области. В результате возгорание произошло на железнодорожной станции, электроподстанции. В Сальске погиб водитель машины.

По данным Харенко, в поселке Орловский на тяговой подстанции РЖД был поврежден трансформатор. «В тушении пожара, возникшего на подстанции, были задействованы 6 человек и 2 единицы техники. Благодаря оперативным действиям пожарных, прибывших в установленные сроки, возгорание было быстро ликвидировано», — написал он в Telegram.

Он отметил, что жители близлежащих домов до прибытия пожарных помогали в тушении сухой растительности, предотвращая распространение огня.

Также, по данным главы района, в Красноармейском сельском поселении, из-за БПЛА возник пожар в огороде. Его ликвидировали, люди не пострадали.

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