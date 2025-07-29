В Кировском районе потушили ландшафтный пожар

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.
Первоначально площадь пожара оценивалась в 1000 квадратных метров, угрозы населенным пунктам не было. На место происшествия незамедлительно были направлены силы пожарной части № 109 Приветное и оперативный пункт Старый Крым. В тушении также задействовались трактор для опашки и водовозка от администрации сельского поселения.
Благодаря слаженным действиям пожар был полностью ликвидирован к 01:06 ночи, однако к моменту его полного тушения площадь возгорания увеличилась до 3 гектаров. Всего в борьбе с огнем участвовали 20 человек и 9 единиц техники.