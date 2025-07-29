Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кировском районе потушили ландшафтный пожар

Вечером 28 июля в селе Долинное Кировского произошло возгорание сухой растительности на открытой территории.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.

Первоначально площадь пожара оценивалась в 1000 квадратных метров, угрозы населенным пунктам не было. На место происшествия незамедлительно были направлены силы пожарной части № 109 Приветное и оперативный пункт Старый Крым. В тушении также задействовались трактор для опашки и водовозка от администрации сельского поселения.

Благодаря слаженным действиям пожар был полностью ликвидирован к 01:06 ночи, однако к моменту его полного тушения площадь возгорания увеличилась до 3 гектаров. Всего в борьбе с огнем участвовали 20 человек и 9 единиц техники.