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В Ростове-на-Дону найдены тела пропавших подростков

Двое подростков, которые пропали во время купания в реке Дон в Ростове-на-Дону, погибли. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Источник: Life.ru

Трагедия произошла у пляжа «Левобережный», где трое 15-летних детей решили перебраться на противоположный берег.

Подростки, несмотря на предупреждения спасателей, передававшиеся через громкоговорители, вышли за пределы буйков и направились к фарватеру. Сильное течение реки увлекло двоих из них под воду, в то время как третьего удалось спасти. Позже водолазы обнаружили тела погибших.

«Погибших извлекли из реки водолазы», — говорится в сообщении.

Напомним, что по итогам прошедших выходных в водоёмах Подмосковья зафиксированы четыре смертельных случая и шесть инцидентов с травмами. Среди жертв — 49-летний житель Клина и 18-летний подросток, утонувший в Лосино-Петровском. В Павловском Посаде было обнаружено тело пожилой женщины. В Луховицах трагедия унесла жизнь ребёнка ещё до приезда медиков.