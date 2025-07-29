В Ростове-на-Дону найдены тела пропавших подростков

Напомним, что по итогам прошедших выходных в водоёмах Подмосковья зафиксированы четыре смертельных случая и шесть инцидентов с травмами. Среди жертв — 49-летний житель Клина и 18-летний подросток, утонувший в Лосино-Петровском. В Павловском Посаде было обнаружено тело пожилой женщины. В Луховицах трагедия унесла жизнь ребёнка ещё до приезда медиков.