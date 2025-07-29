Суд оставил в колонии уральца, убившего молодую пару из-за наркотиков

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в феврале 2012 года в Верхней Салде Никита Чичканов с подельником пришли в общежитие к молодой паре, чтобы похитить у них наркотики. Злоумышленники убили их, после чего забрали несколько граммов героина и 14,5 тысяч рублей.