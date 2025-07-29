Четыре человека стали жертвами страшного ДТП с горевшим грузовиком под Ростовом

По предварительным данным, трагедия произошла после того, как водитель грузовика «Мерседес Актрос» врезался в барьерное ограждение, опрокинулся и вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся сразу с тремя автомобилями: «Пежо Боксер», «Фольксвагеном Пассат» и «Ладой Веста». Жертвами стали водитель грузовика, а также водитель и два пассажира «Фольксвагена», в том числе подросток. Шестеро пострадавших — водитель «Пежо» и пятеро человек из «Лады Весты», среди которых двое детей — находятся в больнице города Шахты.