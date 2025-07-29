Смерть по вине пьяного водителя: В Молдове после лобового столкновения погиб мужчина, две женщины доставлены в больницу

Смертельная авария в Леова: по вине одного пьяного водителя скончался другой сообщает полиция.
Серьёзная авария произошла вчера вечером в Леова. 29-летний водитель Mercedes выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen, который ехал по правилам.
В результате удара 52-летний водитель Volkswagen скончался на месте. В машине он был с 45-летней супругой и 17-летней дочерью. Их доставили в больницу.
Водителя Mercedes проверили аппаратом Drager. Результат — 1,23 мг/л. Мужчине оказали медицинскую помощь и тоже доставили в больницу.
Все обстоятельства случившегося выясняются.