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Смерть по вине пьяного водителя: В Молдове после лобового столкновения погиб мужчина, две женщины доставлены в больницу

Трагедия произошла вечером 28 июля.

Источник: Комсомольская правда

Смертельная авария в Леова: по вине одного пьяного водителя скончался другой сообщает полиция.

Серьёзная авария произошла вчера вечером в Леова. 29-летний водитель Mercedes выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen, который ехал по правилам.

В результате удара 52-летний водитель Volkswagen скончался на месте. В машине он был с 45-летней супругой и 17-летней дочерью. Их доставили в больницу.

Водителя Mercedes проверили аппаратом Drager. Результат — 1,23 мг/л. Мужчине оказали медицинскую помощь и тоже доставили в больницу.

Все обстоятельства случившегося выясняются.