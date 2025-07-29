Что происходило ночью в Ростовской области: страшные кадры последствий украинских ударов

Жители Ростовской области во время прилетов БПЛА слышали взрывы.
В ночь с 28 на 29 июля Ростовская область подвергся массированной атаке украинских беспилотников. В сети появились пугающие кадры последствий прилетов дронов. Под удары попали железнодорожная станция в Сальске и электроподстанция в поселке Орловский. В результате на станции вспыхнул сильный пожар, к месту ЧП выезжали экстренные службы. Также были повреждены несколько жилых домов, автомобили и линии электроснабжения.
Очевидцы выкладывали кадры: на видео видно огромное пламя и столбы густого черного дыма, поднимающиеся в небо. По словам местных жителей, небо было освещено вспышками, а взрывы были слышны в нескольких районах сразу.
Очевидцы называют случившееся одной из самых мощных атак на область за все время конфликта. «Это было безумно страшно», — рассказывают жители Сальска. В Каменске-Шахтинском также фиксировали пролеты дронов.
По предварительным данным, один человек погиб, еще несколько пострадали. Информация о повреждениях и пострадавших продолжает уточняться. Власти региона призвали граждан сохранять спокойствие и по возможности не приближаться к местам инцидентов.
Дроны атаковали ЖД станцию в Сальске СоцсетиИз-за падения обломков БПЛА нарушена работа контактной сети на станции Сальск Соцсети.