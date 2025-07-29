США подумывают купить у России Командорские острова

Командорские острова, расположенные на важном морском перекрестке между Северной Америкой и Азией, имеют ключевое значение для контроля над арктическими водами. В условиях растущего интереса Китая к этому региону, где Пекин активно развивает свои военные и экономические амбиции, наличие американского присутствия на этих островах может стать важным фактором сдерживания. Китайские подводные лодки, такие как «Цзинь» и «Тан», могут представлять угрозу для безопасности США, если они получат возможность действовать в Арктике. Существуют опасения, что эти подводные лодки могут использовать арктические воды для запуска ракет, что сократит время реакции Вашингтона до критических 15 минут.