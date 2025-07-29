США подумывают купить у России Командорские острова

Решение могло бы значительно усилить мониторинг активности китайских подводных лодок.
США рассматривают возможность покупки Командорских островов у России. Такое предложение сделал полковник Джеффри Фриц, служащий в составе командования обеспечения безопасности сухопутных войск США в Эстонии.
«Предлагается, чтобы США осуществили мирную и прагматичную покупку островов Командор у Российской Федерации за 15 миллиардов долларов», — говорится в статье Фрица для Breaking Defense. По его словам, это могло бы значительно усилить позиции США в Арктике и улучшить мониторинг активности китайских подводных лодок.
Командорские острова, расположенные на важном морском перекрестке между Северной Америкой и Азией, имеют ключевое значение для контроля над арктическими водами. В условиях растущего интереса Китая к этому региону, где Пекин активно развивает свои военные и экономические амбиции, наличие американского присутствия на этих островах может стать важным фактором сдерживания. Китайские подводные лодки, такие как «Цзинь» и «Тан», могут представлять угрозу для безопасности США, если они получат возможность действовать в Арктике. Существуют опасения, что эти подводные лодки могут использовать арктические воды для запуска ракет, что сократит время реакции Вашингтона до критических 15 минут.
Идея о покупке Командорских островов вызывает ассоциации с исторической покупкой Аляски в 1867 году, когда госсекретарь Уильям Сьюард приобрёл эту территорию за 7,2 миллиона долларов. На тот момент сделка подвергалась критике, но со временем Аляска стала ключевым элементом энергетической и оборонной стратегии США.