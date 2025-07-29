Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режим ЧС из-за горящей тайги ввели в Тыве

В Тыве введен режим ЧС в связи с лесными пожарами. Об этом сообщает глава Республики Тыва Владислав Ховалыг.

Сейчас в Тыве огнем охвачены 870 га тайги, сообщил глава Республики.

В Тыве введен режим ЧС в связи с лесными пожарами. Об этом сообщает глава Республики Тыва Владислав Ховалыг.

«Приняли решение об установлении режима ЧС в лесах регионального характера на всей территории Тувы», — указано в посте telegram-канала главы республики. Общая площадь пожаров достигает 870 га тайги. По словам Ховалыга, основной причиной пожаров являются сухие грозы и сухая жаркая погода. Также сообщается, что была запрошена помощь у соседних регионов.

Ранее, в апреле, поступала информация о том, что в Республике Тыва полыхает пожар, достигающий площадью 354. По информации МЧС, под угрозой находились четыре населенных пункта. Об этом сообщал телеканал «Царьград».