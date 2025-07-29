Режим ЧС из-за горящей тайги ввели в Тыве

«Приняли решение об установлении режима ЧС в лесах регионального характера на всей территории Тувы», — указано в посте telegram-канала главы республики. Общая площадь пожаров достигает 870 га тайги. По словам Ховалыга, основной причиной пожаров являются сухие грозы и сухая жаркая погода. Также сообщается, что была запрошена помощь у соседних регионов.