Режим ЧС из-за горящей тайги ввели в Тыве

Сейчас в Тыве огнем охвачены 870 га тайги, сообщил глава Республики.
В Тыве введен режим ЧС в связи с лесными пожарами. Об этом сообщает глава Республики Тыва Владислав Ховалыг.
«Приняли решение об установлении режима ЧС в лесах регионального характера на всей территории Тувы», — указано в посте telegram-канала главы республики. Общая площадь пожаров достигает 870 га тайги. По словам Ховалыга, основной причиной пожаров являются сухие грозы и сухая жаркая погода. Также сообщается, что была запрошена помощь у соседних регионов.
Ранее, в апреле, поступала информация о том, что в Республике Тыва полыхает пожар, достигающий площадью 354. По информации МЧС, под угрозой находились четыре населенных пункта. Об этом сообщал телеканал «Царьград».