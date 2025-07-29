В Ольхонском районе 63-летнего жителя Ангарска на сапборде унесло ветром

В Ольхонском района на Байкале мужчину на сапборде унесло ветром. Отдыхающим оказался 63-летний житель Ангарска. Как рассказали КП-Иркутск в ГУ МЧС России по региону, его надувной матрас сдуло в озеро. Чтобы достать спальное место, пенсионер взял собственный сапборд.
— Мужчина не рассчитал свои силы. Ему не удалось справиться с ветро-волновой нагрузкой, и лёгкая доска начала отдаляться от берега, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Два спасателя на моторной лодке нашли мужчину в двух километрах от берега возле мыса Хадарта и переместили туриста в безопасное место. Он находился в удовлетворительном состоянии, медицинская помощь не потребовалась.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что убийство мужчины 10-летней давности раскрыто в Иркутской области.