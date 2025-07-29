Погиб полицейский-герой: появились подробности убийства четырех человек в небоскребе

Стрельба в Нью-Йорке шокировала видавшую виды Америку: злоумышленник убил четырех человек в небоскребе на Манхэттене. Офицер полиции Нью-Йорка, которого называют «настоящим героем в синей униформе», был среди тех, кого убил 27-летний житель Лас-Вегаса, сообщают официальные лица.
По словам официальных лиц Нью-Йорка, вооруженный мужчина убил четырех человек в небоскребе на Манхэттене, в котором расположены штаб-квартира НФЛ и офисы нескольких крупных финансовых фирм, а затем свел счеты с жизнью, пишет The Guardian.
Среди убитых был офицер полиции Нью-Йорка, опознанный как Дидарул Ислам, иммигрант из Бангладеш и отец двоих детей, жена которого беременна. В то время он работал охранником в нерабочее время, сообщил журналистам мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, назвав его «настоящим героем».
Власти сообщили немного подробностей о трех других жертвах, убитых подозреваемым, — двух мужчинах и женщине. По словам мэра, третий мужчина был тяжело ранен в результате перестрелки и «боролся за свою жизнь» в ближайшей больнице.
Джессика Тиш, комиссар полиции Нью-Йорка, подтвердила, что «стрелок-одиночка был нейтрализован». Полиция Нью-Йорка также сообщила, что стрелок действовал в одиночку и был мертв.
Тиш сказал, что стрелявший, опознанный как Шейн Тамура, 27-летний житель Лас-Вегаса с психическими заболеваниями в анамнезе, в последние дни проехал через всю страну в Нью-Йорк.
Стрельба в вечерний час пик началась в вестибюле небоскреба Park Avenue tower в центре Манхэттена. Джессика Тиш отмечает, что на видеозаписях с камер наблюдения видно, как стрелок выходит из черного BMW, припаркованного на две стороны, между 51-й и 52-й улицами на Парк-авеню.
Предположительно, нападавший открыл огонь сразу после того, как вошел в вестибюль башни, выстрелив в нескольких человек. Полиция сообщила, что стрелявший позволил женщине выйти из лифта целой и невредимой, а затем поднялся на лифте на 33-й этаж, где находились офисы Rudin Management Company, крупной нью-йоркской фирмы по недвижимости.
Джессика Тиш рассказала, что стрелявший открыл огонь на 33-м этаже и убил одного человека.
На фотографиях видно, как люди выходят из здания около 7 часов вечера по восточному времени с поднятыми руками.
Тиш отмечает, что полиция Нью-Йорка обнаружила оружие в припаркованном BMW, а также рецепт на имя стрелка, который в конце концов наложил на себя руки.
Тиш сказал, что Тамора пришел в офис после того, как проехал через всю страну, сделав остановки в Колорадо, Небраске и Айове. Последняя предполагаемая остановка Таморы была в Нью-Джерси в 16:24 по восточному времени.
Полиция Нью-Йорка считает, что стрельба была единичным случаем, отмечает The Guardian.
Лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис выразил обеспокоенность «ужасной стрельбой» и сказал, что он «усердно молится» за офицера полиции Нью-Йорка.
«Пусть Бог хранит наш город в этот сложный момент», — написал Джеффрис в своем посте.
По словам журналистов Reuters, находившихся рядом с местом происшествия, в районе вокруг башни собралось большое количество полицейских.
«Я только что видел большую суматоху, полицейских и крики людей», — сказал Расс Макги, 31-летний игрок, делающий ставки на спорт, который тренировался в тренажерном зале, прилегающем к небоскребу, в интервью агентству Рейтер недалеко от места происшествия.
Офисное здание по адресу Парк-авеню, 345 занимает целый квартал, в нем расположены корпоративные офисы Национальной футбольной лиги и штаб-квартира инвестиционной компании Blackstone. В нем также находятся офисы JP Morgan Chase.
По словам репортера ESPN Джеффа Дарлингтона, сотрудникам службы безопасности НФЛ было разослано предупреждение: «Не выходите из здания. Следите за своим местоположением и прячьтесь, пока правоохранительные органы не очистят ваш этаж. Пожалуйста, переключите телефоны на беззвучный режим».
Эта стрельба, пишет The Guardian, стала 254-й массовой стрельбой в США в этом году, по данным the Gun Violence Archive, некоммерческой организации, отслеживающей насилие, связанное с применением огнестрельного оружия. Массовая стрельба определяется как инцидент, в результате которого четыре или более человека, не считая стрелка, убиты или ранены огнестрельным оружием.