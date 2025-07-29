Погиб полицейский-герой: появились подробности убийства четырех человек в небоскребе

Предположительно, нападавший открыл огонь сразу после того, как вошел в вестибюль башни, выстрелив в нескольких человек. Полиция сообщила, что стрелявший позволил женщине выйти из лифта целой и невредимой, а затем поднялся на лифте на 33-й этаж, где находились офисы Rudin Management Company, крупной нью-йоркской фирмы по недвижимости.