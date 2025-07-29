Режим ЧС введен в Туве из-за 24 лесных пожаров, охвативших 870 гектаров тайги. Об этом во вторник, 29 июля, заявил глава республики Владислав Ховалыг.
Он отметил, что площадь возгорания продолжает расти из-за жары — главной причиной осложнения обстановки в регионе стали сухие грозы.
Для ликвидации пожаров направили более полусотни парашютистов и десантников Федеральной Авиалесоохраны. В республику также перебрасывают федеральные силы Красноярского края и Хакасии.
По данным регионального управления МЧС, угрозы населенным пунктам нет.
— Ситуация с пожарами в лесах республики тревожная. Сухая жаркая погода поспособствовала увеличению их количества. За прошедшие сутки зарегистрировано уже 24 пожара. Огнем охвачено 870 гектаров нашей тайги, и эта цифра, к сожалению, растет, — написал Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале.
30 июня в Хилокском округе Забайкальского края локализовали крупнейший пожар в регионе. Его площадь составила 220 тысяч гектаров. В процессе тушения возгорания были задействованы более 50 единиц техники.
Ранее федеральную трассу Чита — Забайкальск перекрывали из-за сильного пожара. Леса в районе поселка Атамановка были охвачены огнем.