Режим ЧС введен в Туве из-за 24 лесных пожаров, охвативших 870 гектаров тайги

— Ситуация с пожарами в лесах республики тревожная. Сухая жаркая погода поспособствовала увеличению их количества. За прошедшие сутки зарегистрировано уже 24 пожара. Огнем охвачено 870 гектаров нашей тайги, и эта цифра, к сожалению, растет, — написал Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале.