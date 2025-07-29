Несколько поездов в Уфу задержались из-за ЧП на юге России

На Приволжской железной дороге произошли сбои в движении поездов. Как стало известно, причиной задержек стало происшествие на станции Сальск в Ростовской области.
Среди задержанных составов оказались поезда № 358 «Имеретинский Курорт — Уфа» и № 254 «Новороссийск — Уфа». Всего затронуто девять маршрутов.
Представители железной дороги заверили, что проводники оказывают пассажирам необходимую помощь. Тем, кто застрял в пути более чем на четыре часа, обещают обеспечить питание.
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