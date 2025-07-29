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В Самаре 43-летний мотоциклист на BAJAJ влетел в 52-летнюю женщину на Peugeot

28 июля 2025 года в 20:10 в Советском районе Самары произошло дорожно-транспортное происшествие.

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28 июля 2025 года в 20:10 в Советском районе Самары произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным ГИБДД, 43-летний водитель мотоцикла BAJAJ DOMINAR, двигаясь по проспекту Карла Маркса в сторону улицы Советской Армии, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части в районе дома № 244.

В результате нарушения мотоциклист допустил столкновение с автомобилем Peugeot, которым управляла 52-летняя женщина. После аварии водитель мотоцикла был доставлен в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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