В Самаре 43-летний мотоциклист на BAJAJ влетел в 52-летнюю женщину на Peugeot

28 июля 2025 года в 20:10 в Советском районе Самары произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным ГИБДД, 43-летний водитель мотоцикла BAJAJ DOMINAR, двигаясь по проспекту Карла Маркса в сторону улицы Советской Армии, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части в районе дома № 244.
В результате нарушения мотоциклист допустил столкновение с автомобилем Peugeot, которым управляла 52-летняя женщина. После аварии водитель мотоцикла был доставлен в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.