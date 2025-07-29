Еврокомиссар признал непригодность дорог ЕС для переброски войск

Заявления еврокомиссара совпадают с недавними решениями стран НАТО, которые на саммите в Гааге взяли на себя обязательства увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП к 2035 году. Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров уже выразили свою обеспокоенность по поводу наращивания военных возможностей НАТО, заявляя о провокационном характере этих действий. Россия подчеркивает, что она не угрожает другим странам, но будет реагировать на действия, которые могут представлять угрозу её интересам.