В Севастополе спасатели сняли туристку со скалы у грота Дианы

Сотрудники Спасательной службы Севастополя эвакуировали пострадавшую женщину с участка скалы у грота Дианы, сообщает пресс-служба губернатора региона Михаила Развожаева.
Направляясь купаться на «дикий» пляж, женщина поскользнулась и, упав, скатилась по острым камням. Она получила множественные травмы, в том числе перелом правой голени, а также многочисленные ссадины и ушибы.
До прибытия спасателей находившиеся на пляже очевидцы оказали туристке помощь, перевязав раны. Спасатели зафиксировали ноги травмировавшейся купальщицы шинами, применили воротник Шанца и уложили на носилки, после чего доставили ее на катере в бухту Балаклавы, где передали бригаде скорой медицинской помощи.