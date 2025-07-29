Взрыв или передышка: что будет с геомагнитным полем 30 июля

К Земле 27 июля вечером подошел протуберанец, выброшенный с Солнца еще 23 июля. Он вызвал лишь легкие возмущения магнитного поля, и это был максимум воздействия. С тех пор геомагнитная обстановка остается спокойной: плазма окружала Землю почти двое суток, но без последствий. Причина — ее «северное» магнитное поле, которое подавляет развитие бурь. По прогнозу, в ближайшие сутки и на предстоящую неделю серьезных геомагнитных событий не ожидается.