Транспортная прокуратура заинтересовалась очередной задержкой рейсов из Омска

Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров в аэропортах Кемерово, Красноярска, Новокузнецка, Новосибирска и Омска. Причиной масштабных надзорных мероприятий стали многочисленные задержки авиарейсов, спровоцированные поздним прибытием воздушных судов и неблагоприятными погодными условиями.
В Омске в международном аэропорту Омск-Центральный имени Д. М. Карбышева задержан рейс авиакомпании «Аэрофлот» по направлению в Москву. На вылет ожидают 141 пассажир. Омская транспортная прокуратура активно следит за ситуацией, чтобы защитить права граждан, оказавшихся в сложной ситуации из-за сбоя в расписании.
Подобные проблемы возникли и в других городах региона. В Новосибирске более 300 человек, среди которых 14 детей, ожидают отправления рейсов в Санкт-Петербург и Бангкок. Для информационной поддержки пассажиров на первом этаже аэровокзала организована мобильная приемная. В Кемерово задержан рейс «Аэрофлота» в Москву, где на посадку ожидают 275 человек, включая 30 детей. В Красноярске отложено выполнение рейса авиакомпании «Победа», которым планируют воспользоваться 192 пассажира. В Новокузнецке также объявлены задержки: рейс в столицу ждут 160 человек, десять из них — дети.
Транспортные прокуратуры каждого города осуществляют надзорные мероприятия, чтобы гарантировать пассажирам предоставление всех полагающихся услуг при задержке рейсов. В случае нарушений прав граждане могут обратиться к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону горячей линии: +7 (913) 921−70−00.
Ранее мы писали, что на улице Суворова в Омске вводится запрет на парковку для борьбы с пробками.