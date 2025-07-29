Транспортная прокуратура заинтересовалась очередной задержкой рейсов из Омска

Подобные проблемы возникли и в других городах региона. В Новосибирске более 300 человек, среди которых 14 детей, ожидают отправления рейсов в Санкт-Петербург и Бангкок. Для информационной поддержки пассажиров на первом этаже аэровокзала организована мобильная приемная. В Кемерово задержан рейс «Аэрофлота» в Москву, где на посадку ожидают 275 человек, включая 30 детей. В Красноярске отложено выполнение рейса авиакомпании «Победа», которым планируют воспользоваться 192 пассажира. В Новокузнецке также объявлены задержки: рейс в столицу ждут 160 человек, десять из них — дети.