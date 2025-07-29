Прокуратура Иркутской области направила в суд дело о коммерческом подкупе

Суммы были разные: от 400 тысяч до 7 миллионов рублей. Взятки выплачивались за приоритетную поставку сырья на заводы и недопущение других поставщиков. Общая сумма полученных подкупов превысила 16 миллионов рублей. Преступление было выявлено сотрудниками полиции, а расследование проведено Следственным комитетом.