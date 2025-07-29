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Прокуратура Иркутской области направила в суд дело о коммерческом подкупе

Суммы были разные: от 400 тысяч до 7 миллионов рублей.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Прокуратура Иркутской области завершила расследование уголовного дела в отношении 55-летнего жителя Братска, обвиняемого в коммерческом подкупе. Обвинительное заключение направлено в Братский городской суд для рассмотрения по существу. Об этом КП-Иркутск рассказали в прокуратуре Иркутской области.

— По версии следствия, в период с января 2017 года по июнь 2022 года мужчина, занимая должность директора по литейному производству одного из предприятий региона неправомерно получал от коммерческих организаций денежные вознаграждения, — сообщают в ведомстве.

Суммы были разные: от 400 тысяч до 7 миллионов рублей. Взятки выплачивались за приоритетную поставку сырья на заводы и недопущение других поставщиков. Общая сумма полученных подкупов превысила 16 миллионов рублей. Преступление было выявлено сотрудниками полиции, а расследование проведено Следственным комитетом.