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В Самарской области 30-летний водитель Peugeot влетел в световую опору

28 июля 2025 года в 23:30 в Центральном районе Тольятти произошла авария.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

28 июля 2025 года в 23:30 в Центральном районе Тольятти произошла авария. Согласно данным ГИБДД, 30-летний водитель автомобиля Peugeot, двигаясь по улице Родины в направлении улицы Комзина, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части в районе дома № 111.

В результате нарушения водитель влетел на световую опору. Мужчине назначено амбулаторное лечение.

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