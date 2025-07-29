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В Тольятти 31-летний водитель «гранты» влетел в 60-летнего мужчину на Mitsubishi

28 июля 2025 года в 19:40 в Центральном районе Тольятти случилась авария.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

28 июля 2025 года в 19:40 в Центральном районе Тольятти случилась авария. По данным ГИБДД, 31-летний водитель Lada Granta, двигаясь по улице Самарской от бульвара 50 лет Октября в сторону улицы Чапаева, не справился с управлением на нерегулируемом перекрестке.

В результате автомобиль врезался в Mitsubishi Pajero, которым управлял 60-летний мужчина. После столкновения машина по инерции врезалась в забор. Водитель Lada Granta был доставлен в больницу.

Полицейские работают на месте аварии.

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