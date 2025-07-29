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Следующие в Волгоград поезда задержаны из-за ЧП в Сальске

Опоздание поездов составляет до 5 часов.

Источник: Комсомольская правда

Пассажирские поезда, следующие через Волгоградскую область, серьезно задерживаются 29 июля из-за атаки БПЛА на город Сальск в Ростовской области и железнодорожную станцию. Ночью там отбивали атаку дронов, осколки БПЛА разбили пассажирский поезд, нарушили контактную сеть. Загорелся грузовой состав. Из-за этого курортные поезда выбились из графика.

К утру железнодорожники смогли восстановить сообщение, но пока по резервной схеме. Пока задержаны поезда Новокузнецк — Кисловодск, Екатеринбург — Адлер, Челябинск — Новороссийск, Казань — Новороссийск, Адлер — Екатеринбург, Имеретинский Курорт — Уфа, Новороссийск — Уфа, Кисловодск — Тында, Анапа — Красноярск, Имеретинский Курорт — Саратов, Адлер — Чита.

Напомним, в ночь на 27 июля дроны ВСУ также атаковали станцию Жутово в Октябрьском районе Волгоградской области, были задержаны десятки поездов.

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