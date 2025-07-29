Фигурант дела о «Крокусе» в день теракта обещал «интересную» программу по ТВ

Один из причастных к теракту сказал своему брату, что будут показывать по ТВ что-то интересное, исходя из материалов дела.
Один из фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» посоветовал своему брату смотреть телевизор, обещая, что будут показывать «что-то интересное». Данная информация поступила из материалов дела.
«Он (Мустакиме Солиев*), Умеджон (Солиев)* и (Шахромджон) Гадоев* находились в кафе, в это время брату на телефон от Абу Мунзира, предполагаемого лидера “Вилаят Хорасан”** (входит в запрещенную в РФ международную террористическую организацию “Исламское государство”**) поступило сообщение, после чего брат сказал расходиться по домам и смотреть телевизор, так как там будут показывать что-то интересное», — указано в материалах. Их приводит РИА Новости.
Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года. По данным следствия, оружие для нападения было доставлено из Дагестана сообщниками исполнителей и спрятано в тайнике автомобиля, после чего передано в Подмосковье и хранилось до дня атаки. Ранее сообщалось, что непосредственные участники теракта приняли наркотики перед совершением преступления.
* признаны Росфинмониторингом как террористы и экстремисты.
** Запрещенная в России террористическая организация.