Фигурант дела о «Крокусе» в день теракта обещал «интересную» программу по ТВ

«Он (Мустакиме Солиев*), Умеджон (Солиев)* и (Шахромджон) Гадоев* находились в кафе, в это время брату на телефон от Абу Мунзира, предполагаемого лидера “Вилаят Хорасан”** (входит в запрещенную в РФ международную террористическую организацию “Исламское государство”**) поступило сообщение, после чего брат сказал расходиться по домам и смотреть телевизор, так как там будут показывать что-то интересное», — указано в материалах. Их приводит РИА Новости.