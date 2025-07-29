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Движение поездов в Ростовской области приостановили из-за атаки беспилотников

Движение поездов через станцию Сальск в Ростовской области приостановили из-за атаки беспилотников. Об этом во вторник, 29 июля, сообщила пресс-служба РЖД.

Движение поездов через станцию Сальск в Ростовской области приостановили из-за атаки беспилотников. Об этом во вторник, 29 июля, сообщила пресс-служба РЖД.

В компании добавили, что после удара БПЛА повредилось остекление двух вагонов пассажирского поезда № 59 Новокузнецк — Кисловодск. Пассажиров эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших нет.

Помимо этого, из-за атаки загорелся стоящий грузовой состав — для тушения отправили пожарный поезд.

— Движение поездов через станцию Сальск приостановлено. Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов, — передает Telegram-канал РЖД.

20 июля из-за происшествия на станции Лихая в Ростовской области с задержками от 33 минут до 15 часов следовали 132 поезда. Для удобства пассажиров были открыты дополнительные кассы на 13 станциях, налажено СМС-информирование.

Ранее в регионе на перегоне Лихая — Замчалово произошло повреждение контактной сети железной дороги из-за падения обломков беспилотника ВСУ.

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