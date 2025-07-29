Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Забайкалье на двух подростков завели уголовное дело за поджог леса

Несовершеннолетние подожгли сухую траву и хвою в районе поселка Атамановка Читинского округа.

Источник: Аргументы и факты

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело по факту поджога леса, который совершили двое несовершеннолетних по заданию неизвестных лиц. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«В отношении двух 16-летних жителей региона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации (террористический акт, совершённый группой лиц по предварительному сговору)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в июне один из подростков вступил в переписку с неизвестным лицом, предположительно находившимся на территории Украины. Это лицо предложило подростку вознаграждение в размере 80 тысяч рублей за поджог лесного массива. Подросток рассказал о предложении своему другу, и тот согласился участвовать в преступлении.

Злоумышленники заранее купили зажигалки и прибыли в лес в районе посёлка Атамановка Читинского округа. Там они подожгли сухую траву и хвою. В результате возник крупный лесной пожар, ущерб от которого оценивается более чем в 300 миллионов рублей.

Подростки сняли свои действия на камеру телефона и отправили отчёт о совершённом преступлении «куратору». Однако обещанное вознаграждение они не получили. Причастность подростков к совершённому преступлению была установлена в ходе совместной работы сотрудников полиции и Федеральной службы безопасности.