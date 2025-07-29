В Забайкалье на двух подростков завели уголовное дело за поджог леса

По версии следствия, в июне один из подростков вступил в переписку с неизвестным лицом, предположительно находившимся на территории Украины. Это лицо предложило подростку вознаграждение в размере 80 тысяч рублей за поджог лесного массива. Подросток рассказал о предложении своему другу, и тот согласился участвовать в преступлении.