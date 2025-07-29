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В Тверской области 12-летняя девочка разбилась насмерть на квадроцикле

Две несовершеннолетние девочки взяли транспортное средство без разрешения взрослых.

Источник: Аргументы и факты

Следственное управление по Тверской области инициировало проверку обстоятельств гибели ребенка в деревне Любицы.

28 июля две несовершеннолетние девочки без разрешения взрослых воспользовались квадроциклом и катались по полевой дороге, однако не справились с управлением и транспортное средство перевернулось.

12-летняя девочка, находившаяся за рулем, погибла на месте происшествия, а ее 13-летняя спутница была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что на федеральной трассе Р-56 эвакуатор сбил насмерть четырёхлетнего мальчика.