В Тверской области 12-летняя девочка разбилась насмерть на квадроцикле

Следственное управление по Тверской области инициировало проверку обстоятельств гибели ребенка в деревне Любицы.
28 июля две несовершеннолетние девочки без разрешения взрослых воспользовались квадроциклом и катались по полевой дороге, однако не справились с управлением и транспортное средство перевернулось.
12-летняя девочка, находившаяся за рулем, погибла на месте происшествия, а ее 13-летняя спутница была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, что на федеральной трассе Р-56 эвакуатор сбил насмерть четырёхлетнего мальчика.