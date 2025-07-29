Стрельба произошла в центре Манхэттена: есть убитые и раненые — подробности происшествия

Стрелок убил одного из полицейских во время нападения (архивное фото).
В Нью-Йорке на Парк-авеню, 345 неизвестный мужчина по имени Шейн Тамура открыл стрельбу, в результате которой погибли пять человек, включая офицера полиции и четверых гражданских лиц. После этого стрелок покончил с собой. Сейчас выясняется мотив преступления.
По словам комиссара полиции Джессики Тиш, Тамура страдал психическим расстройством. При себе он имел винтовку Palmetto State Armory AR15. Предположительно, именно из нее он стрелял. Подробнее о произошедшем — в материале URA.RU.
Что произошло.
Нападавший стрелял в людей из винтовки М4Фото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Инцидент произошел 28 июля около 18:30 в Нью-Йорке на Парк-авеню, 345 (Манхэттен). В это время стрелок вышел из припаркованного на двойной стоянке BMW, вошел в вестибюль офисного здания и сразу начал стрелять в сотрудника полиции. После этого он направился к лифтам, где застрелил охранника.
Поднявшись на 33-й этаж, он убил еще одного человека и затем покончил с собой. При этом, по данным NY Post, Тамура пощадил женщину, выходившую из лифта. В результате стрельбы всего погибли шесть человек, включая его самого. Один из пострадавших получил тяжелые ранения. Мотив преступления в настоящее время устанавливается.
Что известно о стрелке.
Тамура обладал лицензией на ношение скрытого оружия, пишут СМИФото: Анна Майорова © URA.RU.
По данным ABC News, стрелком оказался 27-летний Шейн Тамура из Лас-Вегаса. Он был одет в блейзер и темные очки, а также вооружен винтовкой Palmetto State Armory AR15 (М4). Тамура обладал лицензией на ношение скрытого оружия в штате Невада. В его автомобиле были найдены футляр для винтовки, патроны и личные вещи, включая лекарства. По сведениям полиции, он действовал индивидуально.
Известно, что в офисном здании, в котором он устроил стрельбу, находятся штаб-квартиры компаний Blackstone и Национальной футбольной Лиги. Однако, пока не ясно, причастны эти или другие компании, находящиеся в этом здании, к стрельбе.
Кроме того, по словам комиссара полиции Джессики Тиш, у Тамуры была история психических заболеваний. Она официально задокументирована. Тиш также отметила, что перед совершением преступления Тамура проехал через всю страну из Лас-Вегаса в Нью-Йорк.
«Это чувство невозможно описать»: реакция очевидцев.
Девушка, находившаяся в офисном здании во время стрельбы, рассказала о произошедшем. По словам Джессики Чен, в один момент с первого этажа прозвучало несколько выстрелов, после чего присутствующие начали искать укрытие. Она находилась на втором этаже на презентации вместе с примерно 150 людьми.
«Некоторые выбежали через черный выход, другие вместе со мной забаррикадировались в конференц-зале, используя столы. Я написала родителям: “Я вас люблю”. Это чувство невозможно описать», — сообщила Чен. Она также отметила, что ранее проходила тренировки по действиям при нападениях и часто задумывалась, как поступит в подобной ситуации. «К сожалению, не всем американцам приходится об этом думать», — добавила она.
Реакция официальных лиц.
Сотрудники ФБР и местной полиции оперативно прибыли на место происшествияФото: Роман Наумов © URA.RU.
Руководство и сотрудники нью-йоркского отделения ФБР сразу же прибыли на место происшествия в Манхэттене после получения соответствующего запроса. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул также сообщила, что проинформирована о ситуации. Бухгалтерская фирма KPMG, имеющая офис в этом здании, выразила соболезнования пострадавшим и их семьям, а также поблагодарила службы безопасности и полицию за проявленное мужество.