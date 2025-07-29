Стрельба произошла в центре Манхэттена: есть убитые и раненые — подробности происшествия

Поднявшись на 33-й этаж, он убил еще одного человека и затем покончил с собой. При этом, по данным NY Post, Тамура пощадил женщину, выходившую из лифта. В результате стрельбы всего погибли шесть человек, включая его самого. Один из пострадавших получил тяжелые ранения. Мотив преступления в настоящее время устанавливается.