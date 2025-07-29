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В Вихоревке у нетрезвого водителя изъяли машину и назначили обязательные работы

Ранее мужчину уже лишали водительских прав за езду в алкогольном состоянии.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Вихоревке полицейские задержали нетрезвого водителя, изъяли у него машину и назначили обязательные работы. Зимой правоохранители остановили 49-летнего мужчину, который управлял «Хондой ЦРВ», для проверки документов. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД Росси по региону.

— Странное поведение автомобилиста привлекло внимание полицейских, которые предложили ему пройти освидетельствование на алкоголь. Результат оказался положительным: водитель был пьян, — уточнили в ведомстве.

Оказалось, что ранее нарушителя уже лишали водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Поэтому полицейские завели уголовное дело.

Чтобы не лишиться автомобиля, обвиняемый попытался переоформить его на знакомого. Однако прокурор доказал суду, что договор купли-продажи, заключенный незадолго до преступления, был фиктивным. Братский районный суд назначил водителю наказание в видео 200 часов обязательных работ и лишил правом управления на 2,6 года. Автомобиль пришлось конфисковать в доход государства.