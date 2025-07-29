В Вихоревке у нетрезвого водителя изъяли машину и назначили обязательные работы

Чтобы не лишиться автомобиля, обвиняемый попытался переоформить его на знакомого. Однако прокурор доказал суду, что договор купли-продажи, заключенный незадолго до преступления, был фиктивным. Братский районный суд назначил водителю наказание в видео 200 часов обязательных работ и лишил правом управления на 2,6 года. Автомобиль пришлось конфисковать в доход государства.