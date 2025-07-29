Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отношении военного в Ростове-на-Дону

Сотрудникам ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении высокопоставленного военного Минобороны России в Ростове-на-Дону. Об этом во вторник, 29 июля, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Специалисты задержали гражданина одной из стран Центральной Азии, которого ранее завербовали спецслужбы Украины.
— Федеральной службой безопасности задержан гражданин одного из государств Центральной Азии 1982 года рождения, причастный к подготовке по заданию украинских спецслужб террористического акта в Ростове-на-Дону в отношении высокопоставленного военнослужащего, — уточнили в ведомстве.
Мужчина приехал в город по заданию одного из кураторов. Там он снял квартиру и начал следить за военнослужащим. Преступник планировать убить его с помощью самодельного взрывного устройства.
Эксперты изъяли у мужчины СВУ массой 400 грамм в тротиловом эквиваленте, а также средства связи для конспиративного общения с куратором, передает ТАСС.
В Тюменской области сотрудники ФСБ недавно нейтрализовали гражданина России, завербованного украинскими спецслужбами. По информации Центра общественных связей ФСБ, мужчина готовил теракт против одного из военнослужащих.