ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного военного в Ростове-на-Дону

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в Ростове-на-Дону, направленный против высокопоставленного военнослужащего Министерства обороны РФ. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, задержан гражданин одной из стран Центральной Азии 1982 года рождения, завербованный украинскими спецслужбами.
Согласно официальному заявлению, подозреваемый был завербован за границей через посредника, связанного с международными террористическими организациями. После вербовки он прибыл в Ростов-на-Дону, где арендовал квартиру и провел разведку места жительства потенциальной жертвы.
У него изъято СВУ массой 400 г в тротиловом эквиваленте, средства связи для конспиративного общения с куратором и видеокамера для наблюдения.
Ранее в Нижегородской области силовики задержали агента СБУ с ударными дронами. По заданию украинских спецслужб он готовил террористические атаки на территории области.