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В Ростовской области возобновили движение поездов после атаки дронов

Движение поездов через станцию Сальск в Ростовской области, нарушенное ранее после атаки дронов, возобновлено, сообщила пресс-служба РЖД в телеграм-канале.

Источник: Reuters

«Движение пассажирских поездов через станцию Сальск в Ростовской области, нарушенное из-за последствий падения обломков БПЛА, восстановлено по временной схеме в обход поврежденного участка», — говорится в сообщении.

В РЖД добавили, что в настоящее время ведутся работы по восстановлению контактной сети. В компании также отметили, что используют все возможности минимизации времени задержки поездов.

Об атаке беспилотников в ночь на 29 июля сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, в результате атаки произошло возгорание на железнодорожной станции Сальск, погибших и пострадавших нет. Позже в РЖД сообщили о повреждении контактной сети на станции из-за падения обломков БПЛА.

Кроме того, было повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда № 59 Новокузнецк — Кисловодск. Пассажиров эвакуировали; по предварительным данным, пострадавших нет. Произошло также возгорание стоящего грузового состава; для ликвидации огня был направлен пожарный поезд.

Помимо этого в результате атаки дронов в Сальске погиб водитель автомобиля, поврежден частный дом.

При атаке беспилотников 25 июля в Песчанокопском районе Ростовской области взрывом было повреждено здание железнодорожной станции. Тогда Слюсарь отметил, что пострадавших нет.

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