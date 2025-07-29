В Ростовской области возобновили движение поездов после атаки дронов

«Движение пассажирских поездов через станцию Сальск в Ростовской области, нарушенное из-за последствий падения обломков БПЛА, восстановлено по временной схеме в обход поврежденного участка», — говорится в сообщении.
В РЖД добавили, что в настоящее время ведутся работы по восстановлению контактной сети. В компании также отметили, что используют все возможности минимизации времени задержки поездов.
Об атаке беспилотников в ночь на 29 июля сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, в результате атаки произошло возгорание на железнодорожной станции Сальск, погибших и пострадавших нет. Позже в РЖД сообщили о повреждении контактной сети на станции из-за падения обломков БПЛА.
Кроме того, было повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда № 59 Новокузнецк — Кисловодск. Пассажиров эвакуировали; по предварительным данным, пострадавших нет. Произошло также возгорание стоящего грузового состава; для ликвидации огня был направлен пожарный поезд.
Помимо этого в результате атаки дронов в Сальске погиб водитель автомобиля, поврежден частный дом.
При атаке беспилотников 25 июля в Песчанокопском районе Ростовской области взрывом было повреждено здание железнодорожной станции. Тогда Слюсарь отметил, что пострадавших нет.