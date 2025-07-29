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Туристы в Башкирии повстречали медвежье семейство

В Башкирии туристы встретили медведицу с потомством.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Башкирии туристам потребовалась помощь спасателей. В Баймакском районе четверо человек повстречали медведей, сообщает пресс-служба республиканского Госкомитета по ЧС.

Спасатели рассказали, что у туристов после поездки на Нугушское водохранилище у сломался автомобиль, а рядом оказалась медведица с детенышами. Встревоженные люди позвонили в «112», но спасатели доехать до них не успели, так как туристов забрали родственники.

— Пострадавших в инциденте нет, — добавили в ведомстве.

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