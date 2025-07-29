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В Красноярском крае продолжается борьба с двумя лесными пожарами

Об этом рассказали в лесопожарном центре края.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Об этом рассказали в лесопожарном центре края.

В Ермаковском муниципальном округе Красноярского края разгораются два лесных пожара, охватывающие площадь в 18,5 гектаров. В ликвидации огня задействованы 60 пожарных и три единицы специальной техники, сообщает краевой лесопожарный центр.

Для оперативного контроля ситуации в лесах региона развернут флот беспилотников, а также работают наземные группы мониторинга.

В восточных и северных районах края введен особый противопожарный режим. В связи с этим ограничено посещение лесов, запрещено разведение костров, сжигание мусора и сухой травы, а также проведение пожароопасных работ.

Напоминаем, что о любых лесных пожарах можно сообщить по номеру лесной охраны: 8 800 100−94−00.