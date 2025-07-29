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47-летняя жительница Самары лишилась 86 000 рублей из-за мошенничества

47-летняя женщина из Самары хотела увеличить свои сбережения, но потеряла почти 86 000 рублей.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

47-летняя женщина из Самары хотела увеличить свои сбережения, но потеряла почти 86 000 рублей.

Злоумышленники предложили ей «выгодные инвестиции» с высоким доходом. Доверившись им, она перевела деньги, после чего мошенники исчезли. Вскоре женщина поняла, что связалась с обманщиками, и обратилась в полицию.

По факту возбуждено уголовное дело.

Полиция предупреждает: как не стать жертвой?

Проверяйте компании — инвестиционные платформы должны быть лицензированы (например, Банком России). Не верьте обещаниям «гарантированной» прибыли — слишком высокая доходность всегда обман. Не переводите деньги незнакомцам — настоящие брокеры не требуют платежей на карты физлиц или криптовалюты. Консультируйтесь с финансовыми экспертами — изучите отзывы и официальные источники перед вложениями.

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