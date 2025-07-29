Выросло число задержанных после атаки БПЛА в Ростовской области поездов

К ранее задержанным добавились поезда № 14 Имеретинский курорт — Саратов и № 270 Адлер — Чита.
В ФПК добавили, что максимальное время задержки составляет до пяти часов. А также отметили, что пассажиры поездов, задерживающихся более чем на четыре часа, будут обеспечены питанием.
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Сальске на железнодорожной станции произошло возгорание из-за атаки БПЛА. Из-за падения обломков дрона на станции была нарушена работа контактной сети.
Кроме того, в результате атаки было повреждено остекление двух вагонов пассажирского поезда № 59 Новокузнецк — Кисловодск. Пассажиров эвакуировали, пострадавших нет. Также произошло возгорание стоящего грузового состава, для ликвидации огня был направлен пожарный поезд.