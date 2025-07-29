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Выросло число задержанных после атаки БПЛА в Ростовской области поездов

Из-за падения обломков БПЛА в Ростовской области была нарушена работа контактной сети. Ранее в РЖД сообщали о девяти задержанных поездах.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: РБК

Число поездов, задержанных после атаки БПЛА на железнодорожную станцию в Сальске Ростовской области, увеличилось с девяти до 11, сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочерняя организация РЖД) в своем телеграм-канале.

К ранее задержанным добавились поезда № 14 Имеретинский курорт — Саратов и № 270 Адлер — Чита.

В ФПК добавили, что максимальное время задержки составляет до пяти часов. А также отметили, что пассажиры поездов, задерживающихся более чем на четыре часа, будут обеспечены питанием.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Сальске на железнодорожной станции произошло возгорание из-за атаки БПЛА. Из-за падения обломков дрона на станции была нарушена работа контактной сети.

Кроме того, в результате атаки было повреждено остекление двух вагонов пассажирского поезда № 59 Новокузнецк — Кисловодск. Пассажиров эвакуировали, пострадавших нет. Также произошло возгорание стоящего грузового состава, для ликвидации огня был направлен пожарный поезд.

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